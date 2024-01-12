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14:06, 12 января 2024Путешествия

Родившую на борту «Уральских авиалиний» пассажирку выгнал из дома муж

Родившую на борту российского самолета пассажирку ранее выгнал из дома муж

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирку, которая родила на борту самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», ранее выгнал из дома муж. Об этом пишет E1.ru.

Как уточняет издание, 32-летняя Санавбар решила лететь из Подмосковья на родину в Таджикистан после ссоры с супругом. Близкие женщины рассказали, что ребенок появился на свет на две недели раньше срока из-за того, что Санавбар перенервничала перед полетом. Однако все показатели новорожденного были в норме.

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По словам матери пассажирки, муж Санавбар не хотел признавать ни старшую дочь, которой уже год, ни нового ребенка. Поэтому она полетела рожать домой.

В источнике также говорится, что когда Санавбар рожала вторую дочку, старшего ребенка отвлекали пассажиры, которые потом собрали попутчице приданое — почти 80 тысяч рублей. На эти деньги семья купила детскую кровать, игрушки и одежду. Родные хотят назвать девочку Сайора, что переводится как «небесная звезда», или Сайехат — это значит «путешествие».

Ранее сообщалось, что пассажирка «Уральских авиалиний» родила на борту лайнера, следовавшего из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе, и получила в подарок деньги. Принимать роды помогали бортпроводники и одна из пассажирок, которая оказалась медсестрой.

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      Марина Черняк
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