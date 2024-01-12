Родившую на борту «Уральских авиалиний» пассажирку выгнал из дома муж

Родившую на борту российского самолета пассажирку ранее выгнал из дома муж

Пассажирку, которая родила на борту самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», ранее выгнал из дома муж. Об этом пишет E1.ru.

Как уточняет издание, 32-летняя Санавбар решила лететь из Подмосковья на родину в Таджикистан после ссоры с супругом. Близкие женщины рассказали, что ребенок появился на свет на две недели раньше срока из-за того, что Санавбар перенервничала перед полетом. Однако все показатели новорожденного были в норме.

По словам матери пассажирки, муж Санавбар не хотел признавать ни старшую дочь, которой уже год, ни нового ребенка. Поэтому она полетела рожать домой.

В источнике также говорится, что когда Санавбар рожала вторую дочку, старшего ребенка отвлекали пассажиры, которые потом собрали попутчице приданое — почти 80 тысяч рублей. На эти деньги семья купила детскую кровать, игрушки и одежду. Родные хотят назвать девочку Сайора, что переводится как «небесная звезда», или Сайехат — это значит «путешествие».

Ранее сообщалось, что пассажирка «Уральских авиалиний» родила на борту лайнера, следовавшего из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе, и получила в подарок деньги. Принимать роды помогали бортпроводники и одна из пассажирок, которая оказалась медсестрой.