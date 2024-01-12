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15:45, 12 января 2024Интернет и СМИ

Сообщение об облавах на призывников в России не подтвердилось

Информация об облавах военкоматов на призывников в России не подтвердилась

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

YouTube-канал УНИАН 11 января опубликовал сюжет об облавах на призывников в России и за рубежом. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Журналисты приводят историю участника российских музыкальных шоу MAMUT, которого забрали в армию из мечети в Люберцах. Это произошло осенью 2023 года, во время осеннего призыва. Действительно, в действиях военных комиссаров были нарушения, что подтвердила 51-я военная прокуратура гарнизона Балашихи. «В связи с этим военному комиссару Московской области внесено представление об устранении нарушения закона», — говорится в Telegram-канале MAMUT.

Также УНИАН рассказал о депортации из Армении в Россию Дмитрия Сетракова, дезертировавшего из российской армии. В конце сентября 2022 года Сетраков был мобилизован и отправлен в зону проведения специальной военной операции. В апреле 2023-го он получил травму, попал в госпиталь и сбежал оттуда в Армению. Правозащитники утверждали, что против Сетракова было возбуждено уголовное дело об уклонении от мобилизации и самовольном оставлении воинской части (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом писал «Коммерсантъ».

По закону, проживающие за границей более шести месяцев имеют возможность официально сняться с воинского учета в России. Сейчас направить в военкомат заявление о снятии с учета можно по почте или через представителя по доверенности. То есть возвращаться в Россию для этого не придется.

Также авторы сюжета, не приводя доказательств, называют Грузию, Киргизию и Сербию небезопасными для российских мужчин странами. Таким образом, нельзя утверждать, что военкоматы в России повсеместно устраивают облавы на призывников и депортируют их из других стран.

Информацию о том, что российские военкоматы проводят облавы на срочников, осенью и зимой 2023 года распространили украинские СМИ и медиа, признанные в России иноагентами.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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