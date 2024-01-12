Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Россия заняла последнее место в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами

Россия заняла последнее место в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. Об этом заявили аналитики сервиса GlobalProductPrices.

Эксперты оценили данные 82 государств — итоговый рейтинг составлялся на основе цен в розничных магазинах и наиболее популярных брендов по состоянию на конец декабря 2023 года. Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире составляет 2,93 доллара (258,2 рубля по актуальному курсу на момент написания материала). Цены в России оказались самыми низкими: 12 яиц можно приобрести за 1,34 доллара (около 118 рублей).

Самые дорогие яйца — в Новой Зеландии, в этой стране их стоимость составляет 6,98 доллара. Также в топ-5 стран с самым дорогим продуктом входят Швейцария (6,10 доллара), Уругвай (5,59 доллара), Норвегия (5,04 доллара) и Швеция (4,88 доллара). Стоимость яиц в США составила 3,20 доллара, страна занимает 29-е место в рейтинге. Германия заняла 42-е место с результатом 2,63 доллара за 12 штук, а Франция — 12-е место с ценой 4,06 доллара.

По данным сервиса Numbeo, топ-5 стран с самыми дорогими яйцами немного иной: лидером по ценам назвали Швейцарию (7,06 доллара за 12 штук). Места ниже в рейтинге заняли Новая Зеландия (7 долларов), Дания (4,49 доллара), Греция (4,36 доллара) и Нидерланды (4,36 доллара). В списке из 97 государств Россия заняла 92 место с показателем в 1,2 доллара. Самые дешевые яйца нашли в Нигерии (1,14 доллара), Пакистане (1,11 доллара) и Индии (0,95 доллара).

Генеральный директор отраслевого объединения Росптицесоюз Галина Бобылева заявила, что яйца в России по-прежнему остаются одними из самых дешевых и доступных в мире, а их производство второй год подряд находится на максимальном уровне. По ее словам, Россия входит в первую десятку стран мира по потреблению яиц на душу населения и остается шестым в мире производителем этого продукта.

Ранее Бобылева попросила не ждать снижения цен на яйца, о котором в декабре говорили чиновники. Текущий уровень стоимости продукта «адекватен и нормален» — заявила она. При этом объявленные властями меры по снижению стоимости продукта на полках магазинов не возымеют эффекта, так как объемы поставок из-за рубежа малы, а импортные яйца не дешевле отечественных, добавила она.

С начала 2023 года десяток куриных яиц в России подорожал на 36,63 процента, только за ноябрь цены поднялись на 15 процентов. Аналитики объяснили эту тенденцию инфляцией, ослаблением рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри России.

По словам президента Владимира Путина, люди стали покупать больше куриных яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, из-за чего «цены взлетели». Ранее он извинился перед россиянами и пообещал, что ситуация с ценами на продукт будет улучшаться по мере влияния принятых правительством мер. Чтобы добиться снижения цен на продукт, власти обнулили таможенные пошлины на ввоз продукта в страну.