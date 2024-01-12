В России озвучили возможный сценарий дальнейших событий в Йемене

Военный эксперт Леонков: Байдену нужна «маленькая победоносная война» в Йемене

США могут нанести новые авиаудары по Йемену, однако не решатся на наземную операцию, заявив о достижении всех поставленных целей. Возможный сценарий дальнейших событий озвучил военный эксперт Алексей Леонков. Его слова приводит РИА Новости.

«К наземной операции американцы не готовы. Поэтому они нанесут удары, разнесут все, что есть, и скажут, что все задачи выполнены, что хуситы побеждены. Я думаю, что Байдену сейчас нужна маленькая победоносная война», — сказал он.

По словам эксперта, удара западной коалиции следовало ожидать. Также он допустил, что операция США может пойти вопреки задумкам Пентагона и «дорого им обойтись не только в финансовом плане».

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на обстрелы Йемена. По его словам, удары США и Великобритании по столице страны Сане и портовым городам — грубое нарушение международного права.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил американский президент Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных стран.