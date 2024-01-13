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05:07, 13 января 2024Россия

ВСУ прекратили активность на одном из направлений

Старший офицер Шаров: ВСУ прекратили активность на краснолиманском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Украинские наземные силы в течение последних суток прекратили активность на краснолиманском направлении, в то же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

По его словам, подразделения спецназначения вскрыли более 20 объектов украинских военных, поражены около 10 из них. Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля.

Ранее российские войска сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Активные перемещения противника были зафиксированы в районе населенного пункта Торское.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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