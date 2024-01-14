Беглов: бойцы СВО видели гендерно-нейтральные туалеты в школах на Украине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что российские бойцы специальной военной операции (СВО) «видели гендерно-нейтральные туалеты» в школах на Украине. Об этом политик рассказал в Telegram-канале.

Накануне политик рассказал читателям блога, что посетил больницу, где проходят лечение военные. В ходе беседы с ними Беглов, по собственному признанию, «оттаял душой».

«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал петербургский губернатор.

Он также пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними старт своей карьеры.

Ранее сообщалось, что офицер Вооруженных сил Украины избил солдата, который справил нужду под открытым небом. Об инциденте из-за похода в туалет рассказали в Государственном бюро расследований по Львовской области.