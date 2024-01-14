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12:55, 14 января 2024Мир

Германия захотела расширять сотрудничество с Тайванем

МИД ФРГ: Германия надеется на расширение сотрудничества с Тайванем

Фото: Unsplash

Германия поздравила Тайвань с прошедшими выборами и заявила, что надеется расширять совместное сотрудничество в рамках принципа «одного Китая». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

В дипведомстве подчеркнули, что Германия поддерживает тесные и хорошие отношения с Тайванем во многих сферах и хотела бы в дальнейшем развивать их в соответствии с политикой «одного Китая».

В МИД ФРГ также отметили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе и добавили, что Германия привержена сохранению статус-кво и укреплению доверия.

Ранее МИД Китая сделал США серьезное представление из-за заявлений по итогам выборов на Тайване. По словам официального представителя ведомства, высказывания Вашингтона противоречат принципу «одного Китая» и китайско-американским коммюнике.

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      Алина Черненко
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