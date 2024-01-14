Китай сделал США серьезное представление из-за заявлений о выборах на Тайване

МИД Китая сделал США представление из-за заявлений по итогам выборов на Тайване

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая сделал серьезное представление США из-за заявлений по итогам прошедших на острове Тайвань выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

Пекин выразил обеспокоенность заявлениями Госдепа США по поводу выборов главы администрации и депутатов Законодательного юаня, прошедших на Тайване в субботу, 13 января. В дипломатическом ведомстве сообщили, что высказывания Вашингтона противоречат принципу «единого Китая» и трем китайско-американским коммюнике, согласно которым США взяли на себя обязательство «поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения».

МИД Китая подчеркнул, что подобные заявления со стороны американских властей подают ложный сигнал выступающим за независимость Тайваня сепаратистам. Также в ведомстве призвали США на деле подтвердить соблюдение принципа «одного Китая» и отсутствие намерений использовать тайваньский вопрос «для сдерживания Китая, о чем американские руководители неоднократно повторяли».

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР и позиция Пекина по отстаиванию принципа единого Китая не изменится.