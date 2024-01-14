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02:21, 14 января 2024Мир

МИД Китая высказался о тайваньском вопросе

МИД Китая: тайваньский вопрос является внутренним делом КНР

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване. Его заявление опубликовано на сайте китайского ведомства.

Он отметил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. «Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится», — высказался представитель МИД.

Он также подчеркнул, позиция Пекина по отстаиванию принципа единого Китая не изменится.

Ранее власти материкового Китая пообещали не допустить независимости острова. Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин и впредь планирует решительно бороться с «сепаратистскими действиями», целью которых является независимость Тайваня, а также с любым внешним воздействием.

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      Марина Совина
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