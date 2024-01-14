Гости кафе в российском городе устроили драку из-за подноса и попали на видео

Ufa1.ru: гости кафе в башкирском Кумертау устроили драку из-за упавшего подноса

Гости кафе в башкирском городе Кумертау устроили драку из-за упавшего подноса. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Ufa1.ru.

Уточняется, что потасовка в заведении случилась еще в декабре, однако кадры, на которых несколько мужчин жестоко избивают друг друга, были размещены в сети спустя какое-то время.

Очевидцы рассказали журналистам, что конфликт начался с того, что один из посетителей заведения, вставая, не заметил поднос, с которым сзади шла девушка. Более подробные причины инцидента неизвестны.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что обстоятельства конфликта выясняются. «Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее 43-летий москвич похитил из столичного супермаркета несколько игрушечных фигурок героев мультфильмов, однако его поймали охранники. После этого между вором и сотрудниками службы безопасности магазина завязалась драка, которая попала на видео.

