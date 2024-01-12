Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 12 января 2024Силовые структуры

Драка похитителя игрушек с охранниками московского супермаркета попала на видео

Прокуратура: москвич похитил из магазина игрушечные фигурки героев мультфильмов

43-летий москвич похитил из столичного супермаркета несколько игрушечных фигурок героев мультфильмов, однако его поймали охранники. Драка мужчин попала на камеру видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы.

На кадрах видна потасовка между вором и сотрудниками службы безопасности магазина.

По данным прокуратуры, подозреваемый вынес из магазина на улице Широкой игрушки и два ароматизатора на общую сумму более семи тысяч рублей, спрятав похищенное в рукав куртки. На выходе его решили проверить охранники — они предложили мужчине пройти в комнату для досмотра, но тот оказал сопротивление и распылил в них перцовый баллончик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о разбое.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

      В Подмосковье подростки выпивали на крыше и решили сыграть в опасную игру

      Через спутники Starlink отправили первое текстовое сообщение

      В туалетах российской школы установили прозрачные двери

      На Украине рассказали о внедрении стандартов НАТО

      Конфликт в Йемене назвали полезным для России

      На подмосковной даче Сталина обнаружили мужские тела

      Влияние комиссий для застройщиков на стоимость жилья оценили

      Эстония побила антирекорд по рождаемости

      Названы способы усилить рельефность пресса без тренировок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости