Драка похитителя игрушек с охранниками московского супермаркета попала на видео

Прокуратура: москвич похитил из магазина игрушечные фигурки героев мультфильмов

43-летий москвич похитил из столичного супермаркета несколько игрушечных фигурок героев мультфильмов, однако его поймали охранники. Драка мужчин попала на камеру видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы.

На кадрах видна потасовка между вором и сотрудниками службы безопасности магазина.

По данным прокуратуры, подозреваемый вынес из магазина на улице Широкой игрушки и два ароматизатора на общую сумму более семи тысяч рублей, спрятав похищенное в рукав куртки. На выходе его решили проверить охранники — они предложили мужчине пройти в комнату для досмотра, но тот оказал сопротивление и распылил в них перцовый баллончик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о разбое.