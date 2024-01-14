МИД Франции прокомментировал итоги выборов на Тайване

МИД Франции выразил готовность развивать отношения с Тайванем после выборов

Министерство иностранных дел (МИД) Франции прокомментировало итоги выборов на Тайване, прошедших в субботу, 13 января. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно официальному заявлению дипломатического ведомства, Франция поприветствовала итоги выборов на Тайване и выразила готовность развивать отношения с островом в экономической, научно-технической и культурных сферах. «Тайвань — важный партнер для Европы и Франции, особенно в экономической, культурной и научно-технической сферах, мы надеемся, что после этих выборов связи с островом продолжат укрепляться в соответствии с нашей политикой "одного Китая"», — сообщается в официальном коммюнике МИД Франции.

Также французские дипломаты поздравили всех избирателей, кандидатов и тех, кто был легитимно избран, поскольку эти выборы продемонстрировали приверженность жителей острова ценностям демократии. При этом в заключительной части заявления представители ведомства подчеркнули важность сохранения мира между Китаем и Тайванем и призвали все стороны соблюдать статус-кво.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая сделал серьезное представление США из-за заявлений по итогам прошедших на острове Тайвань выборов главы администрации и депутатов Законодательного юаня. В частности, в ведомстве призвали Вашингтон на деле подтвердить соблюдение принципа «одного Китая».