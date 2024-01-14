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11:16, 14 января 2024Культура

Умер выдающийся поэт Лев Рубинштейн. Его сбила машина на пешеходном переходе

Поэт и публицист Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В больнице в возрасте 76 лет умер известный поэт, эссеист, журналист и общественный деятель Лев Рубинштейн, которого 8 января сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщила его дочь Мария на своей странице в «Живом Журнале».

После ДТП Рубинштейн несколько дней находился в коме

Состояние Рубинштейна после ДТП оценивалось врачами НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского как очень тяжелое. Он находился в глубокой коме и перенес множественные переломы и ушибы, а также черепно-мозговую травму. Поэт был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а спасти его пытались врачи отделения экстренной реанимации. Ему была сделана операция.

Кадр: Дептранс Москвы

Наезд автомобиля, после которого погиб Рубинштейн, произошел в Москве 8 января. Поэт шел по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Марьиной Рощи, где проживал, и был сбит не затормозившим перед переходом водителем. Видео ДТП распространилось в сети.

Ранее информация о смерти Рубинштейна была опровергнута родственниками

Первыми о смерти поэта вечером 12 января рассказали журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Информация стала распространяться в СМИ. Вскоре новости о гибели Рубинштейна опровергли его дочь Мария и лечащие врачи, заявившие, что он «плох, но борется за жизнь» и остается в реанимации.

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В Следственном комитете возбудили уголовное дело

11 января по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Пока неизвестно, будет ли оно переквалифицировано в связи со смертью пострадавшего.

Фигурантом дела стал 63-летний Александр Д.

О сбившем Рубинштейна водителе известно, что он трудится по одной из рабочих специальностей. После произошедшего он начал звонить по телефону, чтобы отменить заказы и заявки, на которые должен был отреагировать.

Рубинштейн был основоположником московского концептуализма

Начавший заниматься поэзией в 1960-х и нашедший свой стиль в минимализме языка и выразительности Лев Рубинштейн вместе с Дмитрием Приговым и Всеволодом Некрасовым считается одним из основоположников московского концептуализма в литературе — явления, во многом рифмовавшегося с одноименным в искусстве. Первые публикации поэта появились на Западе еще в 1970-х, а в СССР его начали печатать только после начала перестройки.

Много работавший с библиотечными карточками Рубинштейн разработал собственный поэтический жанр «картотеки», включавший в себя перформативные и изобразительные элементы

В 1999 году он стал лауреатом Премии Андрея Белого, а в 2012-м — премии «НОС (Новая словесность)». Его произведения были переведены на десятки иностранных языков.

Рубинштейн был активным эссеистом и колумнистом, писавшим на темы культуры, общественной жизни и политики. В 2013-м он выходил с одиночными пикетами, выступая за освобождение участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. В 2003-м он подписал письмо против войны в Чечне, а в марте 2022-го выступил против проведения специальной военной операции на Украине.

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      Денис Рузаев
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