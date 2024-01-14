В Казани загорелась крыша гостиницы

МЧС: в Казани загорелась крыша здания с гостиницей

В Казани на улице Павлюхина загорелась крыша здания, в котором расположены мини-отель «Астория» и банкетный зал. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану в воскресенье, 14 января.

Персонал гостиницы сообщил спасателям, что все люди своевременно покинули здание после возгорания крыши. Отмечается, что над устранением пожара работает газодымозащитная служба пожарной охраны.

Ранее в воскресенье стало известно, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары. Пожар начался утром 13 января.