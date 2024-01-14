Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 14 января 2024Россия

В Казани загорелась крыша гостиницы

МЧС: в Казани загорелась крыша здания с гостиницей

Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

В Казани на улице Павлюхина загорелась крыша здания, в котором расположены мини-отель «Астория» и банкетный зал. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану в воскресенье, 14 января.

Персонал гостиницы сообщил спасателям, что все люди своевременно покинули здание после возгорания крыши. Отмечается, что над устранением пожара работает газодымозащитная служба пожарной охраны.

Ранее в воскресенье стало известно, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары. Пожар начался утром 13 января.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

      Джокович начал защиту титула на Australian Open

      На Украине заявили о подготовке договоров по безопасности с западными странами

      Гости кафе в российском городе устроили драку из-за подноса и попали на видео

      В Казани загорелась крыша гостиницы

      Румынские фермеры вновь заблокировали КПП на границе с Украиной

      На таможне во Владивостоке огромный драгоценный камень распилили на две части

      Медведев возмутился предупреждениями о фейках в X

      Тренер назвал преимущества болгарских приседаний

      Совбез Армении и Госдеп США обсудили отношения между Ереваном и Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости