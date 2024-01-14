В Польше поспорили о количестве бездомной молодежи

Polityka: официальное число бездомной молодежи в Польше сильно занижено

Польское министерство семьи и социальной политики заявило, что в стране проживает около 800 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют определенного места жительства. Представители неправительственных организаций поспорили с ведомством, назвав эту цифру сильно заниженной, пишет издание Polityka.

«Данные недавнего исследования показывали, что в Польше люди живут на улице годами. Три четверти опрошенных заявляют, что они бродяжничают два года и дольше. Почти 30 процентов имеют "бездомный" стаж от пяти до десяти лет, а еще 30 процентов — уже более десяти лет», — говорится в статье.

В декабре сообщалось о рекордном росте количества бездомных в Соединенных Штатах. В 2022 году их число достигло 650 тысяч человек. Показатель вырос на 12 процентов по сравнению с 2021-м.