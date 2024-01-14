Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 14 января 2024Мир

В Польше поспорили о количестве бездомной молодежи

Polityka: официальное число бездомной молодежи в Польше сильно занижено

Фото: Volha Shukaila / Globallookpress.com

Польское министерство семьи и социальной политики заявило, что в стране проживает около 800 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют определенного места жительства. Представители неправительственных организаций поспорили с ведомством, назвав эту цифру сильно заниженной, пишет издание Polityka.

«Данные недавнего исследования показывали, что в Польше люди живут на улице годами. Три четверти опрошенных заявляют, что они бродяжничают два года и дольше. Почти 30 процентов имеют "бездомный" стаж от пяти до десяти лет, а еще 30 процентов — уже более десяти лет», — говорится в статье.

В декабре сообщалось о рекордном росте количества бездомных в Соединенных Штатах. В 2022 году их число достигло 650 тысяч человек. Показатель вырос на 12 процентов по сравнению с 2021-м.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не надо никого освобождать». Во Франции призвали Россию позволить Европе умереть самостоятельно

      Снимавших пранки в московском метро задержала полиция

      В Белом доме прокомментировали сокрытие главой Пентагона своего заболевания

      Голевая передача Кузяева помогла его клубу выиграть матч чемпионата Франции

      В Польше поспорили о количестве бездомной молодежи

      Названы влияющие на окончание украинского конфликта факторы

      Мошенник попросил влюбившуюся в него женщину покормить кота и выманил деньги

      Лидер «Хезболлы» высказался об агрессии США против Йемена

      Овечкин пропустит второй матч НХЛ подряд из-за травмы

      Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости