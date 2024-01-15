Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Российского форварда Рейнджерс Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

14 января «Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 2:1. Победить команде помог Панарин, который поразил ворота соперника на первой минуте.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер, забивший «Детройт Ред Уингс» (2:4) и набравший свое 600-е очко в лиге. Третьей звездой выбрали его одноклубника, форварда Эндрю Коппа, который в этом матче стал автором победной шайбы.

Ранее стало известно, кто из россиян примет участие в Матче звезд НХЛ. Изначально в список вошли вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Болельщики добавили в него голкиперов Сергея Бобровского («Флорида Пантерс») и Александра Георгиева («Колорадо Эвеланш»).