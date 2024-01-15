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14:40, 15 января 2024Экономика

Путин поручил упростить размещение акций высокотехнологичных компаний

Правительство и ЦБ упростят размещение акций высокотехнологичных компаний
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Центробанком и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» принять дополнительные меры, направленные на расширение возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Об этом говорится в перечне поручений по итогам форума ВТБ «Россия зовет!», состоявшегося в декабре 2023 года.

Упростить такие возможности предлагается на биржевом рынке и инвестиционных платформах вкупе с обеспечением реализации инвестиционных проектов, финансируемых с использованием средств фондов акционерного капитала.

Ответственными в материалах названы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководитель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Доклад о результатах должен быть представлен главе государства до 1 мая 2024 года.

Выступая на форуме, Путин призвал упростить эмиссию акций динамично растущих компаний из высокотехнологичного сектора, сделав это в том числе «на инвестплатформах, где частные инвесторы могут стать настоящими владельцами перспективных стартапов», писал ТАСС. Президент также рассказал о предусмотренных мерах стимулирования спроса на инновации со стороны крупнейших корпораций и компаний с госучастием, которые будут «выделять средства на прямые и венчурные инвестиции для закупки высокотехнологичной продукции отечественных компаний».

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      Дмитрий Воронин
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