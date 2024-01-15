Раскрыты детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи заявили о ее долгах в 435 млн рублей

В поданном в ноябре заявлении о банкротстве Санкт-Петербургской Биржи, которое торговая площадка позднее назвала подложным, авторы заявили о долгах биржи перед крупнейшими банками на 435 миллионов рублей. О деталях со ссылкой на судебные документы пишет РБК.

Именно «просроченная задолженность» перед Сбербанком в размере 245 миллионов рублей и ВТБ в размере 190 миллионов рублей на середину ноября 2023 года стала основанием для обращения с просьбой о признании компании несостоятельной. Также авторы заявления утверждали, что площадка не в состоянии исполнять свои обязательства из-за санкций.

Представители СПБ Биржи заявили изданию, что «информация о задолженностях СПБ Биржи перед кредитными организациями не соответствует действительности». При этом отмечается, что печать организации и подпись главы компании в заявлении «были скомпрометированы».

Также нет информации в открытых источниках о кредитных линиях СПБ биржи в указанных банках. Собеседник РБК в компании заявил, что площадка «никогда не кредитовалась в кредитных организациях, не открывала кредитных линий». Представитель организации подчеркнул, что с учетом структуры капитала и обязательств, у СПБ Биржи отсутствовала потребность в заемном финансировании.

Об обращении торговой площадки в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве стало известно 27 ноября. Однако сразу после представители площадки опровергли эту информацию, заявив об устойчивом финансовом состоянии. На фоне новостей акции компании обвалились более чем на 30 процентов.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков предположил позже, что за слухами о банкротстве СПБ Биржи может стоять кто-то из владельцев иностранных бумаг, недовольных включением платформы в санкционный список США. Эксперт отметил, что у платформы действительно есть некоторые сложности с операциями, однако финансовых проблем у нее нет, и в скором времени акции компании выровняются.

СПБ биржа заявляла, что планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о подложном заявлении о банкротстве. Организация также попросила аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи. Однако, по данным на 12 января 2024 года, площадка пока не обращалась в компетентные органы с соответствующим заявлением.