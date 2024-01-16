В ЕС нашли способ помогать Украине в условиях усталости Запада от конфликта

В парламенте Швеции призвали упростить процесс выделения помощи Украине

Член парламента Швеции Эрик Хеллсборн нашел способ помогать Украине в условиях усталости Запада от поддержки Киева в рамках его конфликта с Россией. В соответствующем обращении Хеллборна, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», Хеллсборн призвал упростить процесс выделения помощи Украине.

«На Западе говорят об усталости от войны, о том, что во многих странах снижается готовность продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против российских атак. Если окажется, что государственная поддержка со стороны внешнего мира уменьшится, это будет означать, что добровольные усилия и гранты станут еще более важными. С политической стороны нам нужно упростить оказание помощи», — говорится в обращении депутата, адресованного министру международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йохану Форселлу.

В качестве аргумента для своей позиции автор обращения рассказал о встрече с основателем Quartermaster for Ukraine, поделившемся проблемой, с которой он столкнулся, когда организация попыталась отправить украинским солдатам защитные жилеты.

«Для экспорта требовались подписанные сертификаты конечного пользователя. Взвод украинской армии, для которого предназначались жилеты, не хотел их подписывать. Из-за коррупции, которая остается частью украинской действительности, солдаты опасались, что вышестоящие командиры конфискуют драгоценные современные жилеты, если о них узнают», — уточняет Хеллсборн.

Требование ЕС о сертификатах конечного пользователя для экспорта военной техники существует, конечно, не просто так, но, как показывает приведенный выше пример, существует необходимость в гибкости Эрик Хеллсборн член парламента Швеции

Так, депутат обратился к Форселлу с вопросом о намерениях государственных органов Швеции повлиять на сложившуюся ситуацию. «Я бы хотел обратиться к министру Йохану Форселлу: намерены ли Государственный совет и правительство продвигать более гибкое законодательство в этой области, чтобы можно было разрешить ситуации, подобные описанной выше?» — спросил он.

Ранее сообщалось, что Швеция начала строительство первых за два десятилетия подводных лодок. Как писало издание Politico, Стокгольм таким образом пытается усилить защиту от России в Балтийском море.

«66-метровые дизель-электрические подводные лодки, которые будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и названы Blekinge и Skåne, предназначены для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, а также для отслеживания и противодействия поступкам Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», — говорилось в материале.