Пьяный россиянин сломал ребра знакомому и расправился с его женой

В Димитровграде мужчина сломал ребра знакомому, изнасиловал и убил его жену

В Димитровграде 47-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование, избиения и расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья»), части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека») и пункта «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 2 июля 2023 года в квартире на Прониной улице пьяный фигурант ударил товарища, сломав ему ребра. Затем, угрожая расправой, он надругался над женой знакомого и избил ее. Потерпевшую ударили более 40 раз. Ее не удалось спасти.

Отмечается, что россиянин уже был судим за разбой.

