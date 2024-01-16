Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:12, 16 января 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин сломал ребра знакомому и расправился с его женой

В Димитровграде мужчина сломал ребра знакомому, изнасиловал и убил его жену

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Димитровграде 47-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование, избиения и расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья»), части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека») и пункта «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 2 июля 2023 года в квартире на Прониной улице пьяный фигурант ударил товарища, сломав ему ребра. Затем, угрожая расправой, он надругался над женой знакомого и избил ее. Потерпевшую ударили более 40 раз. Ее не удалось спасти.

Отмечается, что россиянин уже был судим за разбой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин предрек удар по украинской государственности

      Российская порноактриса возглавила рейтинг Pornhub

      Россиянин расправился с пожилой родственницей после ссоры на кухне

      Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

      В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

      Пьяный россиянин сломал ребра знакомому и расправился с его женой

      Самбурская показала фигуру в ванной

      Пассажиры самолета провели полет в чужой моче и нашли мокрые трусы под креслом

      В Польше задержали работающую на белорусские спецслужбы порномодель

      Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости