SHOT: установлена личность сотрудника, грозившегося поджечь склад Wildberries

Силовики установили личность грозившегося поджечь склад Wildberries сотрудника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Розыском подозреваемого занимаются полицейские из отдела №4 ОМВД России по Пушкинскому району. Мужчину планируют допросить. Известно, что на территорию склада запрещается проносить спички и зажигалки, сотрудников досматривают охранники в начале смены. Для курящих работников установили прикуриватель, но он часто ломался. Поэтому сотрудники придумывали схемы проноса спичек или зажигалок. Предположительно, поджигатель мог воспользоваться одним из таких способов.

Ранее стало известно, что сгоревший в Шушарах склад Wildberries мог поджечь сотрудник. Мужчина признался в этом сразу после пожара в чате склада, после чего удалил свой аккаунт. Он же 27 декабря 2023 года сообщил в чате, что помещение скоро будет гореть.

После пожара следствие и МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе поджог. Кроме того, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети, так как на месте были обнаружены следы короткого замыкания. Последнюю версию, предварительно, называли основной.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. В результате ЧП пострадали двое работников склада. Материальные потери компании из-за пожара оценили в 10-11 миллиардов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.