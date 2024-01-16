SpaceX испытает систему развертывания Starlink V2

SpaceX: в ходе испытаний Starship протестируют систему развертывания Starlink V2

В ходе летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship будет протестирована система развертывания полногабаритных спутников Starlink V2, заявил гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам инженера, в компании надеются запустить Starlink V2 на Starship к концу текущего года.

Ранее вице-президент по работе с клиентами и интеграции компании SpaceX Джессика Дженсен сообщила, что третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале.

В декабре прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что в ходе третьего летного испытания многоразовую транспортную систему Starship могут проверить орбитальной топливной дозаправкой.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.