Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 16 января 2024Интернет и СМИ

Ургант призвал россиян «немного оттаять»

Телеведущий Иван Ургант: мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский телеведущий Иван Ургант призвал россиян «немного оттаять». Об этом он заявил в разговоре с НСН.

Отвечая на вопрос о творческих проектах и занятиях, Ургант сообщил, что занят лишь отогреванием своих собак после прогулки на улице. «Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение», — высказался он.

Материалы по теме:
Триумф Воли. Шутки над Джиганом и хот-дог Харламова: как на ТНТ запустили ответ «Вечернему Урганту» — шоу Павла Воли?
Триумф Воли.Шутки над Джиганом и хот-дог Харламова: как на ТНТ запустили ответ «Вечернему Урганту» — шоу Павла Воли?
18 апреля 2023
«Это было счастье» В лихие 90-е Россия засматривалась первым вечерним шоу. Почему оно не дожило до наших дней?
«Это было счастье»В лихие 90-е Россия засматривалась первым вечерним шоу. Почему оно не дожило до наших дней?
12 июня 2023

Телеведущий также призвал следить за его аккаунтами в социальных сетях. Ургант объяснил, что в них «будет немедленно опубликовано все, что он хотел бы сказать».

Ранее Ургант пошутил, что готов взяться за любую работу. Шутка прозвучала во время новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья», который вел шоумен.

Программа «Вечерний Ургант», ведущим которой был Ургант, перестала выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Тогда канал решил сделать упор на общественно-политические передачи. Помимо «Вечернего Урганта», из эфира убрали еще несколько развлекательных программ. Позже некоторые шоу вернулись в эфир, однако съемки «Вечернего Урганта» так и не были возобновлены. В сети неоднократно появлялись слухи о том, что программу Урганта закрыли, однако Первый канал опровергал эту информацию. В апреле 2023 года Ургант пообещал, что вернется в эфир Первого канала.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин впервые высказался о людях без штанов «на каких-то мероприятиях»

      На Западе назвали аргументы против финансовой помощи Украине

      Мужчина завел 700 тарантулов дома ради психического здоровья

      В сети восхитились моложавой внешностью 90-летней актрисы на «Эмми»

      Британская нефтяная компания остановит все операции в Красном море

      В России призвали ввести компенсации пассажирам при овербукинге

      Похудевшая на 35 килограммов актриса раскрыла причину набора лишнего веса

      Зеленский остался недоволен санкциями против России

      В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве

      Костя Цзю предостерег Милохина перед дебютным боем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости