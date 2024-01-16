Телеведущий Иван Ургант: мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять

Известный российский телеведущий Иван Ургант призвал россиян «немного оттаять». Об этом он заявил в разговоре с НСН.

Отвечая на вопрос о творческих проектах и занятиях, Ургант сообщил, что занят лишь отогреванием своих собак после прогулки на улице. «Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение», — высказался он.

Телеведущий также призвал следить за его аккаунтами в социальных сетях. Ургант объяснил, что в них «будет немедленно опубликовано все, что он хотел бы сказать».

Ранее Ургант пошутил, что готов взяться за любую работу. Шутка прозвучала во время новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья», который вел шоумен.

Программа «Вечерний Ургант», ведущим которой был Ургант, перестала выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Тогда канал решил сделать упор на общественно-политические передачи. Помимо «Вечернего Урганта», из эфира убрали еще несколько развлекательных программ. Позже некоторые шоу вернулись в эфир, однако съемки «Вечернего Урганта» так и не были возобновлены. В сети неоднократно появлялись слухи о том, что программу Урганта закрыли, однако Первый канал опровергал эту информацию. В апреле 2023 года Ургант пообещал, что вернется в эфир Первого канала.