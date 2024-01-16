Жительница Воронежа рассказала о первых минутах после падения обломков дрона ВСУ

Жительница Воронежа рассказала о звуке взрыва в момент падения обломков дрона

В момент падения обломков одного из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявших атаку на Воронеж, прогремел звук, похожий на взрыв ракеты. Об этом рассказала жительница одного из домов на улице Тепличной в беседе с РИА Новости.

По словам россиянки, в первые минуты после уничтожения дрона она видела в окно бегущих людей. «Мы думали — котельная. Скорая приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом все оцепили. Говорит — восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли», — сообщила женщина.

Она добавила, что после этого по квартирам ходил пожарный, собиравший информацию о наличии повреждений.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев показал кадры с места падения обломков дронов ВСУ на жилой дом. На фотографиях видно пострадавшие от пожара балконы двух квартир десятиэтажного дома. В соседних помещениях выбиты окна. Как рассказал глава региона, всего повреждены 35 квартир в трех домах.

В ночь на вторник, 16 января, Украина предприняла попытку атаки на Воронеж при помощи дронов. Обломки одного из них попали в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В результате пострадала девочка 2013 года рождения. В Воронеже ввели режим ЧС.

Предположительно, целью беспилотников ВСУ был военный аэродром Шилово. В сторону объекта двигались восемь дронов. Пять их них сбили, еще три перехватили.