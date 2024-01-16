Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 16 января 2024Россия

Жительница Воронежа рассказала о первых минутах после падения обломков дрона ВСУ

Жительница Воронежа рассказала о звуке взрыва в момент падения обломков дрона

Фото: Reuters

В момент падения обломков одного из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявших атаку на Воронеж, прогремел звук, похожий на взрыв ракеты. Об этом рассказала жительница одного из домов на улице Тепличной в беседе с РИА Новости.

По словам россиянки, в первые минуты после уничтожения дрона она видела в окно бегущих людей. «Мы думали — котельная. Скорая приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом все оцепили. Говорит — восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли», — сообщила женщина.

Она добавила, что после этого по квартирам ходил пожарный, собиравший информацию о наличии повреждений.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев показал кадры с места падения обломков дронов ВСУ на жилой дом. На фотографиях видно пострадавшие от пожара балконы двух квартир десятиэтажного дома. В соседних помещениях выбиты окна. Как рассказал глава региона, всего повреждены 35 квартир в трех домах.

В ночь на вторник, 16 января, Украина предприняла попытку атаки на Воронеж при помощи дронов. Обломки одного из них попали в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В результате пострадала девочка 2013 года рождения. В Воронеже ввели режим ЧС.

Предположительно, целью беспилотников ВСУ был военный аэродром Шилово. В сторону объекта двигались восемь дронов. Пять их них сбили, еще три перехватили.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

      Голландский мэр оправдал акцию сожжения Корана

      Назван максимальный размер материнского капитала в России в 2024 году

      В Москве нашли мертвой бывшего председателя российского Красного Креста

      Новая версия Windows ускорит USB

      В Telegram появились новые функции

      Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

      Количество проходящих через Красное море судов резко упало

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме оценили запрет на поставки импортного пива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости