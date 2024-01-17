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14:16, 17 января 2024Интернет и СМИ

Захарова высказалась о героях пранков Вована и Лексуса

Мария Захарова заявила, что герои пранков Вована и Лексуса вызывают жалость

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о героях розыгрышей пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). В выпуске программы «Шоу Вована и Лексуса», доступном на Rutube, она заявила, что публичные личности, с которыми разговаривали пранкеры, вызывают жалость.

«Эти люди сами отторгли себя от общества. Они сделали так, чтобы у наших людей, у нашего народа возникла не то что ненависть — ненависти, кстати говоря, нет, — есть жалость, брезгливость и абсолютное отторжение», — высказалась она о российских деятелях культуры, ставших героями пранков.

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Она также добавила, что удивляется тому, как участники розыгрышей соглашаются на разговор с Вованом и Лексусом. «Может, они тоже знают, кто им звонит, но им нравится? Для меня это загадка», — поиронизировала она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал героев розыгрышей Вована и Лексуса кретинами. Он заявил, что собеседники пранкеров дискредитируют сами себя. Работу же пранкеров он назвал блестящими спецоперациями.

Пранкеры неоднократно звонили иностранными политическим деятелям и российским публичным личностям. В частности, они разговаривали с певицей Наргиз Закировой, исполнителем Эдуардом Шарлотом, писателями Дмитрием Быковым (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Борисом Акуниным (внесен в реестр террористов и экстремистов; внесен Минюстом в реестр иноагентов). Последний в результате разговора с пранкерами был внесен в перечень террористов и экстремистов. Причиной послужило его высказывание о том, что он не имеет претензий к украинской армии из-за атак на Крым и другие регионы России.

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