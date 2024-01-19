Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:05, 19 января 2024Силовые структуры

Участников массовых беспорядков в Башкирии наказали арестами

В Башкирии суд назначил аресты от 8 до 15 суток участникам беспорядков

Фото: Andrew Angelov / Shutterstoc /.Fotodom

Баймакский районный суд Республики Башкортостан рассмотрел материалы об административной ответственности в отношении девяти участников несанкционированной акции, прошедшей 17 января. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Девять местных жителей признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Им назначено наказание в виде административного ареста сроком от восьми до 15 суток.

18 января Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников массовых беспорядков в Баймаке за участие в несанкционированном митинге. Пятеро из них получили по 10 суток ареста, еще один — 13 суток.

Столкновения местных жителей с силовиками произошли 17 января после вынесения приговора выступавшему против добычи золота Фаилю Алчинову (Алсынову) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получившего четыре года колонии.

Сотрудники Росгвардии потребовали от протестующих разойтись, после чего в нескольких местах началась потасовка. Отказавшихся повиноваться стали задерживать.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Волочкова назвала помогающий ей справиться со стрессом способ

      Названа существенная проблема для электромобилей в России

      Грузия потребовала извинений от Зеленского и Санду

      Россияне рассказали о доверии Путину

      Участников массовых беспорядков в Башкирии наказали арестами

      Российская авиакомпания начала распродажу билетов по 999 рублей

      На Украине рассказали о пополнении бюджета благодаря VIP-камерам СИЗО

      Чиновники сделали для россиян елку из веток с кладбища

      Жена тряпичной куклы рассказала о трудностях после «рождения» близнецов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше