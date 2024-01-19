Участников массовых беспорядков в Башкирии наказали арестами

В Башкирии суд назначил аресты от 8 до 15 суток участникам беспорядков

Баймакский районный суд Республики Башкортостан рассмотрел материалы об административной ответственности в отношении девяти участников несанкционированной акции, прошедшей 17 января. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Девять местных жителей признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Им назначено наказание в виде административного ареста сроком от восьми до 15 суток.

18 января Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников массовых беспорядков в Баймаке за участие в несанкционированном митинге. Пятеро из них получили по 10 суток ареста, еще один — 13 суток.

Столкновения местных жителей с силовиками произошли 17 января после вынесения приговора выступавшему против добычи золота Фаилю Алчинову (Алсынову) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получившего четыре года колонии.

Сотрудники Росгвардии потребовали от протестующих разойтись, после чего в нескольких местах началась потасовка. Отказавшихся повиноваться стали задерживать.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.