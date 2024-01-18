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10:23, 18 января 2024Силовые структуры

Шестерых участников беспорядков около суда в Баймаке арестовали

В Уфе шесть участников беспорядков в Баймаке получили до 13 суток ареста

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников беспорядков в Баймаке, сообщает РИА Новости.

Задержанных признали виновными в участии в несанкционированном митинге. Пятеро из них получили по 10 суток ареста, еще один — 13 суток.

О столкновениях местных жителей с силовиками стало известного 17 января. Это произошло после вынесения приговора выступавшему против добычи золота Фаилю Алчинову (Алсынову) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получившего четыре года колонии.

Сотрудники Росгвардии потребовали от протестующих разойтись, после чего в нескольких местах началась потасовка. Отказавшихся повиноваться стали задерживать.

Следствие возбудило уголовное дело. Также правоохранители обратили внимание на призывы в соцсетях к несанкционированной акции у суда.

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