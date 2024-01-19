В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о массовом отравлении школьников

В Роспотребнадзоре опровергли информацию об отравлении школьников в Куркино

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о массовом отравлении школьников в районе Куркино. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что в нескольких московских школах в районе Куркино якобы произошло массовое отравление детей. Источник сообщал, что в школе под номером 2005 в начале недели около 50 учащимся начальной школы потребовалась госпитализация из-за отравления блинами.

Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении школьников. «В связи с размещением в Telegram-канале информации о случаях пищевых отравлений в школе номер 2005 района Куркино, управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что указанная информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.

Столичный департамент образования и науки также опроверг информацию об отравлении детей в школах района Куркино, передает ТАСС.

«В понедельник, 15 января, в школах № 2005, 1298, 1387 и 1985 действительно детям давали блинчики на завтрак, но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было», — сообщили в пресс-службе департамента. Отмечалось, что никто из учеников не был госпитализирован с признаками отравления.

Там отметили, что в московских школах строго контролируется питание, за качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента, а также Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Информация о массовом отравлении детей распространилась преимущественно в Telegram-каналах.

Позже СМИ опубликовали заявления Роспотребнадзора и столичного департамента образования и науки с опровержением данного сообщения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»