Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:37, 19 января 2024Интернет и СМИ

В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о массовом отравлении школьников

В Роспотребнадзоре опровергли информацию об отравлении школьников в Куркино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о массовом отравлении школьников в районе Куркино. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что в нескольких московских школах в районе Куркино якобы произошло массовое отравление детей. Источник сообщал, что в школе под номером 2005 в начале недели около 50 учащимся начальной школы потребовалась госпитализация из-за отравления блинами.

Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении школьников. «В связи с размещением в Telegram-канале информации о случаях пищевых отравлений в школе номер 2005 района Куркино, управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что указанная информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.

Материалы по теме:
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021
Покинули Матрицу. Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
Покинули Матрицу.Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
4 октября 2022

Столичный департамент образования и науки также опроверг информацию об отравлении детей в школах района Куркино, передает ТАСС.

«В понедельник, 15 января, в школах № 2005, 1298, 1387 и 1985 действительно детям давали блинчики на завтрак, но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было», — сообщили в пресс-службе департамента. Отмечалось, что никто из учеников не был госпитализирован с признаками отравления.

Там отметили, что в московских школах строго контролируется питание, за качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента, а также Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Информация о массовом отравлении детей распространилась преимущественно в Telegram-каналах.

Позже СМИ опубликовали заявления Роспотребнадзора и столичного департамента образования и науки с опровержением данного сообщения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Взорвавшую военкора Дарью Трепову требуют посадить на 28 лет. Организаторами теракта считают спецслужбы Украины

      Сложности с глобальными цепочками поставок назвали новой нормой

      Названа соперница 16-летней россиянки по четвертому кругу Australian Open

      Названа заимствованная у России стратегия ВСУ

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Стилистка раскрыла россиянкам способы сберечь укладку под шапкой

      Трое человек пострадали в результате стрельбы в Германии

      Минобороны опубликовало первую после взятия Веселого в ДНР карту спецоперации

      В США обеспокоились блокировкой помощи Украине в случае переизбрания Трампа

      В России оценили риски исчезновения бюджетных вин из Италии и Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше