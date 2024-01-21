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15:43, 21 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщают издания «Страна» и «Укринформ».

По их данным, взрывы прогремели во время воздушной тревоги. Ее объявили в городе в 13.46 мск. Официальной информации о взрывах пока нет.

Ранее сообщалось, что в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. По информации Минобороны, российские средства ПВО сбили две ракеты ВСУ у Крыма. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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