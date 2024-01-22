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14:12, 22 января 2024Из жизни

Принц Гарри передумал судиться с газетой и отозвал иск о клевете

The Guardian: принц Гарри передумал судиться из-за клеветы в Daily Mail

Фото: Hannah McKay / Reuters

Принц Гарри отозвал судебный иск против компании Associated Newspapers, издающей британский таблоид Daily Mail. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 2022 году принц Гарри обвинил таблоид в клевете после статьи, в которой утверждалось, что он тайно добивался возобновления государственной охраны для себя и своей семьи. Тяжба, продолжавшаяся больше года, закончилась его поражением. Суд постановил, что принц должен выплатить Associated Newspapers 48 447 фунтов стерлингов (около 5,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), чтобы компенсировать ее судебные издержки.

В Associated Newspapers собирались добиваться выплаты в 250 тысяч фунтов стерлингов (более 28 миллионов рублей), однако принц Гарри передумал судиться с газетой. Как объяснил его представитель, он намерен сосредоточиться на другом иске, поданном против Министерства внутренних дел Великобритании. Принц Гарри обвиняет британские власти в том, что его и его семью незаконно лишили государственной охраны. Ожидается, что суд рассмотрит его доводы до конца этого года.

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Принц все еще вовлечен в три судебных процесса против издателей британских таблоидов, которые, по его мнению, незаконно взломали его телефон. Иск против Associated Newspapers (Daily Mail) вместе с ним подали музыкант Элтон Джон и мать убитого подростка Дорин Лоуренс, которые тоже пострадали от взломов. Иск против компании News Group Newspapers, издающей таблоид The Sun, принц подал вместе с актером Хью Грантом. Иск против компании Mirror Group Newspapers, издающей газету Daily Mirror, Гарри подал в одиночку.

В декабре 2023 года сообщалось, что исламисты планируют покушение на принца Гарри. Источники в правоохранительных органах Германии утверждают, что это связано с его службой в составе контингента британской армии в Афганистане.

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      Олег Парамонов
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