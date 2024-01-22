В Узбекистане впервые состоится концерт группы ДДТ
В Узбекистане впервые состоится концерт музыкальной группы ДДТ. Об этом сообщает онлайн-сервис по продаже билетов iticket.uz.
Выступление пройдет 12 февраля в столице государства, городе Ташкенте, во Дворце кино имени Алишера Навои. Цена билетов на мероприятие варьируется от 2 тысяч до 15 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года лидер коллектива Юрий Шевчук перенес инфаркт, после чего сообщалось, что все концерты группы отложили на 2024 год.
Ранее в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской в честь ее 60-летия.
До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту на уведомление о втором гражданстве. Он напомнил, что исполнительница является обладательницей израильского паспорта.