В Узбекистане впервые состоится концерт группы ДДТ

Группа ДДТ впервые даст концерт в Узбекистане 12 февраля

В Узбекистане впервые состоится концерт музыкальной группы ДДТ. Об этом сообщает онлайн-сервис по продаже билетов iticket.uz.

Выступление пройдет 12 февраля в столице государства, городе Ташкенте, во Дворце кино имени Алишера Навои. Цена билетов на мероприятие варьируется от 2 тысяч до 15 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года лидер коллектива Юрий Шевчук перенес инфаркт, после чего сообщалось, что все концерты группы отложили на 2024 год.

Ранее в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской в честь ее 60-летия.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту на уведомление о втором гражданстве. Он напомнил, что исполнительница является обладательницей израильского паспорта.