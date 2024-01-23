Блиновскую попросили не называть блогером

АБА попросила российские СМИ не называть Елену Блиновскую блогером

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила российским СМИ письма с просьбой не называть автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую блогером. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представители организации заявили, что Блиновская занимается информационным бизнесом. По их словам, ее коммерческая деятельность «преимущественно состоит из продажи собственных информационных продуктов», а не создания уникального контента.

В письме также подчеркивается, что обозначение Блиновской как блогера «бросает тень своим халатным отношением к законам на всю отрасль», поэтому попросили не называть ее так.

22 января сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую в СИЗО. Она останется под стражей до 26 апреля. Причиной послужили ее многочисленные нарушения условий домашнего ареста. В частности, стало известно, что автор марафонов пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и поместили под домашний арест. Помимо этого, ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.