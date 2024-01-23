В СПЧ рассказали об условиях содержания Блиновской в СИЗО

Член СПЧ Меркачева: Блиновская помещена в единственный женский СИЗО Москвы

Блогер Елена Блиновская помещена в женский следственный изолятор, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитница рассказала об особенностях условий в изоляторе, куда отправили основательницу «Марафона желаний».

«СИЗО №6 "Печатники" — это единственный женский изолятор в Москве, больше таких нет. Во всем остальном он такой же, как и другие», — отметила Меркачева.

При этом правозащитница добавила, что в женском следственном изоляторе есть парикмахерская, где, например, можно сделать маникюр.

«Назвать это салоном, конечно, невозможно, тем не менее такая возможность есть. Еще у них есть "чемоданчики красоты". Мы такую штуку придумали, когда я еще членом ОНК была. В этих чемоданчиках есть фен и все необходимое для красоты. В камерах это держать нельзя, но если женщина едет на суд, чтобы она себя привела в порядок, ей выдают. Баня два раза в неделю», — рассказала она.

Также Меркачева сообщила, что в СИЗО №6 «Печатники» есть платный спортзал, но туда редко кого-то водят.

«Размещение там в двух вариантах: большие камеры до 50 человек и маломестные на два-четыре человека», — заключила правозащитница.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую в СИЗО. Она останется под стражей до 26 апреля.

Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении блогеру меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста. Стало известно, что Блиновская пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

Кроме того, следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области при попытке выехать из страны по делу об уклонении от уплаты налогов.

