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10:59, 24 января 2024Силовые структуры

Защита «королевы марафонов» обжаловала арест

Адвокат обжаловал арест Блиновской

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Защита «королевы марафонов» Елены Блиновской подала жалобу на ее арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

В жалобе содержится просьба отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы от 22 января, заключившего Блиновскую под стражу.

Ее поместили в женский следственный изолятор №6 в Печатниках, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, блогер находится на карантине.

22 января Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения Блиновской за нарушение условий домашнего ареста. Она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

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      Любовь Ширижик
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