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06:12, 24 января 2024Мир

«Ваша совесть многое стерпит». Лавров колко ответил Западу на обвинения России из-за СВО

Лавров и постпред Израиля упрекнули друг друга на заседании СБ ООН по Газе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности (СБ) Всемирной Организации, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Эрдан в ходе выступления раскритиковал действия Ирана, который якобы поставляет оружие в Россию для использования в специальной военной операции (СВО) на Украине. Лавров в ответ обратил внимание, что подобные обвинения в ООН высказываются уже «заученно, скороговоркой».

Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести. Конечно, понимаю, что она многое стерпит

Сергей Лавровглава МИД России

Лавров призвал не верить США

В ходе заседания Лавров также призвал не верить заявлениям США о том, что они контролируют ситуацию на Ближнем Востоке. «Хотел бы еще раз призвать членов Совбеза ООН не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем», — заявил он.

Говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта, Лавров заявил, что противостояние «дало опасные метастазы в регионе при пагубном влиянии США». Это в свою очередь создает новые риски для международной безопасности, отметил глава российской дипломатии. В связи с этим, указал министр, необходимо остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана. Речь идет как про действия армии, так и израильских поселенцев.

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Рассуждая о ситуации в Йемене, Лавров сообщил, что Москва категорически осуждает агрессию США и Британии против хуситов. Он указал, что ничем не оправданные действия Вашингтона и Лондона без санкции Совбеза представляют угрозу миру. Кроме того, добавил он, тем самым США и Британия «подрывают миропорядок, основанный не на их правилах, а на верховенстве универсального международного права и на центральной роли ООН».

Ранее Лавров отметил, что ракетные удары США и Великобритании по йеменским хуситам вызваны желанием Запада в очередной раз «намутить воду».

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      Марина Совина
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