Лавров призвал остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана

Лавров: нужно остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана

Необходимо остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет как про действия армии, так и израильских поселенцев.

Также министр заявил о недопустимости переселения палестинцев с территории сектора Газа.

Говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта, Лавров заявил, что он «дал опасные метастазы в регионе при пагубном влиянии США». Это в свою очередь создает новые риски для международной безопасности, отмечает глава российской дипломатии.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне озабочены идеей о расширении еврейских поселений на западном берегу Иордана. По его словам, это может привести к еще большей эскалации в регионе.