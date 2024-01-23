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23:32, 23 января 2024Мир

Лавров призвал остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана

Лавров: нужно остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Необходимо остановить насилие со стороны Израиля на западном берегу Иордана, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет как про действия армии, так и израильских поселенцев.

Также министр заявил о недопустимости переселения палестинцев с территории сектора Газа.

Говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта, Лавров заявил, что он «дал опасные метастазы в регионе при пагубном влиянии США». Это в свою очередь создает новые риски для международной безопасности, отмечает глава российской дипломатии.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне озабочены идеей о расширении еврейских поселений на западном берегу Иордана. По его словам, это может привести к еще большей эскалации в регионе.

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      Марина Совина
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