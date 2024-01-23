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23:47, 23 января 2024Мир

МИД призвал СБ ООН не верить словам США о контроле ситуации на Ближнем Востоке

Лавров: СБ ООН не стоит верить, что США контролируют ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета безопасности (СБ) ООН не верить заявлением США о том, что они контролируют ситуацию на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

«Хотел бы еще раз призвать членов Совета [Безопасности ООН] не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем», — заявил он. Кроме того, не стоит откладывать вопрос о создании палестинского государства, добавил глава МИД.

Ранее Лавров посоветовал президенту США Джо Байдену не монополизировать политический процесс для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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