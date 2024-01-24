Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

Пользователи «VK Видео» смогут смотреть трансляции матчей клубов из РФ и ОАЭ

Пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к трансляциям матчей товарищеского турнира в Абу-Даби, где будут принимать участие лучшие клубы России, Казахстана и ОАЭ. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, пользователи смогут посмотреть матчи турнира «Winline Зимний кубок РПЛ». Среди участников есть представители Российской премьер-лиги — «Спартак» и «Ростов», а также казахский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли». Турнир будет проходить со 2 по 14 февраля, трансляция будет доступна в сообществе МАТЧ ТВ.

Также 3 февраля начнется «Суперкубок Winline Media Football League», где за звание чемпиона сразятся четыре команды медиафутбола. Среди участников — 2DROTS, «Родина Медиа», а также «Титан» и Broke Boys.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на два очка. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.