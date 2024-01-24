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13:47, 24 января 2024Среда обитания

В Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке

Замглавы Минфина: подход к льготной ипотеке является системно неправильным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выдача больших субсидий в рамках льготной ипотеки при сохранении высокой ключевой ставки является системно неправильным подходом, в связи с этим Министерство финансов готовит комплексные предложения по урегулированию рынка жилищных кредитов. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков в ходе выступления в Государственной Думе, пишет ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что льготные программы должны быть более точечными и составлять меньшую часть рынка — тогда они действительно станут мерой поддержки граждан и при этом не будут оказывать столь значительное влияние на стоимость жилья. Он добавил, что льготная ипотека также начинает воздействовать на длительность периода высоких ставок в экономике.

«Получается, что мы начинаем тут конфликтовать. Мы выдаем больше субсидий, Центральный банк держит высокую ставку на более длительный срок. И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения [по урегулированию ипотечного рынка]», — пояснил Чебесков.

Днем ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки по ставке шесть процентов. Глава государства также продлил субсидию в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей на погашение ипотеки.

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      Полина Кислицына
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