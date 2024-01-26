Известная телеведущая показала закулисье шоу на «России 1»

Ведущая Анфиса Чехова заявила, что ее интервью Борису Кочевникову было жарким

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей программы «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, выходящей на канале «Россия 1», и показала ее закулисье. Видео со съемок она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике Чехова идет по студии передачи и выходит непосредственно в зону съемки. Там ее приветствуют зрители и Корчевников.

По словам телеведущей, съемка выпуска проходила ночью. «Разговор был жарким, местами летели искры», — заявила Чехова о беседе с ведущим шоу. При этом она не раскрыла, какие именно темы обсуждала с Корчевниковым на интервью.

Ранее Чехова рассказала, что у нее был конфликт с актером и шоуменом Дмитрием Нагиевым. По словам ведущей, в интервью одному изданию она резко высказалась об актере, после чего он на нее обиделся и высмеял ее фигуру.

Ток-шоу «Жизнь и судьба» выходит на «России 1» с октября 2022 года. В передаче Корчевников обсуждает с гостями события из их жизни, их мировоззрение, общественную позицию и другие темы. К участию в проекте приглашают известных личностей из разных сфер.

