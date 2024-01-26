Россия не примет этап Гран-при ISU по фигурному катанию в 2024 году

Россия вновь осталась без этапа Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Россия не примет этап Гран-при в 2024 году по решению совета ISU. Соревнования примут США, Канада, Франция, Япония, Финляндия и Китай. Местом проведения финала Гран-при стал французский Орлеан.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил об общем спаде интереса к фигурному катанию в России. По его словам, это заметно по этапам Гран-при страны, которые пришли на замену международным.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.