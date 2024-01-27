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19:58, 27 января 2024Спорт

Украина выступила против возвращения на футбольные турниры российских юношей

Глава УАФ Шевченко выступил против возвращения на турниры российских юношей

Фото: Unsplash

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил возможное возвращение российских юношей на турниры. Его слова приводит Sky Sports.

Шевченко выступил против решения, которое рассматривает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Нам нужно больше давления на Россию. Я категорически против разрешения российским спортсменам соревноваться на международном уровне», — подчеркнул глава УАФ.

24 января президент УЕФА Александр Чеферин заявил о желании снять отстранение с юношеских сборных России. «Не надо наказывать детей за то, в чем они не виноваты», — отметил он.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. В итоге решение о допуске не было принято.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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