Захарян получил травму во время матча чемпионата Испании

Российский хавбек Захарян повредил голеностоп во время матча чемпионата Испании

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил травму во время матча 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний футболист повредил голеностоп в первом тайме и не смог продолжить игру. Хавбек, находившийся на поле с первых минут встречи, на 29-й минуте был заменен на Браиса Мендеса. На момент публикации новости счет в матче 0:0.

9 декабря 2023 года Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад». На 41-й минуте встречи россиянин сделал результативную передачу на Мартина Субименди в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0).

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».