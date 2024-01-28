Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

Группа «Би-2» сообщила о задержании миграционной полицией на Пхукете

Музыканты рок-группы «Би-2» впервые вышли на связь после того, как их задержали после концерта в Таиланде. Свое заявление они опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Артисты сообщили, что находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете из-за того, что организаторы неправильно оформили документы. Они рассказали, что первую ночь провели в камере, на следующий день состоялся суд. По итогам слушания группу оштрафовали, причем музыканты оплатили все на месте.

«К сожалению, во время суда нам не был предоставлен переводчик и мы не имели возможности ознакомиться с содержимым документов по делу», — сказано в публикации. Теперь музыканты находятся под надзором миграционной полиции и ожидают перевода в Бангкок, где решится вопрос об их пребывании в Таиланде.

«Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии», — написали артисты. В посте подчеркивается, что солисты Лева (Егор Бортник, признан иноагентом) и Шура не являются гражданами РФ. «Важно отметить, что все концерты "Би-2" проводятся в соответствии с местными законами и практиками», — добавили музыканты.

Ранее стало известно, что участников рок-группы депортируют из Таиланда. Артисты должны будут в ближайшее время уехать из страны за свой счет.