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14:20, 29 января 2024Путешествия

Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в реанимацию

Второй пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 Грачев попал в реанимацию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев попал в реанимацию. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что у мужчины диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, его готовят к операции. Источник также сообщает, что коллеге Грачева пилоту Дмитрию Белякову, которого ранее госпитализировали с инфарктом, стало лучше. По словам источников издания, ему сделали операцию и перевели в обычную палату кардиологического отделения.

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      Марина Черняк
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