Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в реанимацию

Второй пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 Грачев попал в реанимацию

Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев попал в реанимацию. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что у мужчины диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, его готовят к операции. Источник также сообщает, что коллеге Грачева пилоту Дмитрию Белякову, которого ранее госпитализировали с инфарктом, стало лучше. По словам источников издания, ему сделали операцию и перевели в обычную палату кардиологического отделения.

Направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился на территории Афганистана 21 января. Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Основной причиной инцидента считается отказ обоих двигателей.

