Лавров указал на нежелание Запада видеть отправки оружия с Украины

Лавров: Запад старается не замечать расползание оружия с Украины

Запад старается не видеть отправки оружия с Украины в горячие точки. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Лавров прокомментировал сообщения о продаже оружия с Украины в другие страны, где в том числе проходят вооруженные конфликты. Он отметил отсутствие реакции Запада на подобные инциденты.

«Еще один аспект, который Запад не очень сильно хочет замечать, — это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам», — заявил министр. Он подчеркнул, что отправленное из Украины оружие используется экстремистскими и террористическими группировками.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о возможностях членов «Хезболлы» и ХАМАС найти оружие на Украине. Он добавил, что совершить покупку необходимой техники на Украине сейчас «очень легко».