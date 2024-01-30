Похитивший наркотики из отдела ОМВД экс-полицейский предстанет перед судом

На Кубани перед судом предстанет экс-полицейский, похитивший из отдела наркотики

В Краснодарском крае перед судом предстанет 53-летний бывший заместитель начальника ОМВД по Каневскому району по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-полицейский обвиняется в преступлении по статьям о превышении должностных полномочий, организации хищения наркотических средств в крупном размере, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2022 года фигурант, занимая должность заместителя начальника отдела, похитил наркотики из комнаты хранения вещдоков и передал их знакомому. Тот должен был продать запрещенные вещества в Ростовской области.

Через год машину фигуранта остановили на посту ДПС и в ходе ее осмотра обнаружили запрещенные вещества в крупном размере. Выяснилось, что мужчина планировал снова похитить из отдела наркотики, а вместо них оставить вещества более низкого качества.

Также в ходе расследования стало известно, что в декабре 2022 года фигурант незаконно присвоил 20 тысяч рублей, которые полагались его подчиненным в качестве премий.

Мужчина находится под стражей.