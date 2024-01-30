Российский фигурист одной фразой оценил лишение золота командного турнира Игр

Галлямов оценил лишение золота командного турнира Игр фразой «нас не догонят»

Фигурист Александр Галлямов в своем Telegram-канале оценил лишение сборной России золота командного турнира Олимпийских игр-2022.

«Можно ли одной фразой ответить на все вопросы? Можно», — написал Галлямов, прикрепив к посту видеоролик про олимпийскую сборную России по фигурному катанию под песню группы «Тату» «Нас не догонят».

30 января Международный союз конькобежцев принял решение о перераспределении медалей командного турнира из-за дисквалификации и аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная России (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются. О том, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.