Названы возможные сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76

Пилот Романов: полная расшифровка черных ящиков Ил-76 займет несколько дней

Полная расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение под Белгородом Ил-76 займет несколько дней, считает экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Такие возможные сроки извлечения всей информации из самописцев он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Зависит от сохранности, насколько данные в нормальном, рабочем состоянии сейчас оказались. Если они попали в какую-то зону с повышенной температурой, нужно будет несколько недель кропотливо все это дело восстанавливать. Расшифровать можно в течение нескольких дней, анализировать можно чуть побольше. Все зависит от качества сохранившегося материала», — сказал он.

По словам специалиста, сам процесс извлечения информации нельзя назвать сложным. Однако гораздо труднее обработать данные и установить истинные причины катастрофы.

«Сложности никакой нет, это все происходит автоматически, там есть специальное оборудование, оно все показывает — анализы, графики. После этого аналитики по безопасности полетов анализируют и определяют, что и как происходило, там параметров много. Это серьезная и кропотливая аналитическая работа», — заключил он.

30 января ТАСС со ссылкой на источник сообщил о первых результатах расшифровки черных ящиков разбившегося под Белгородом самолета Ил-76. По предварительным данным, версия о внешнем воздействии на борт подтверждается.

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских бойцов для обмена на российских военнослужащих, потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. На борту находились 74 человека, в том числе шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никому из них не удалось спастись. Российская сторона утверждает, что судно сбила западная ракета, запущенная Украиной. Киев настаивает на проведении международного расследования трагедии.

