В Канаде осудили присуждение России бронзы командного турнира Олимпиады-2022

Канадка Дюамель: присуждение России бронзы командного турнира ОИ незаслуженно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель осудила присуждение сборной России бронзы командного турнира Игр-2022. Она высказалась о ситуации на странице в соцсети X.

«Они получили бронзу, которую не заслужили, потому что, когда один член команды попадается на допинге, команду дисквалифицируют (во всех других видах спорта). И Россия по-прежнему считает, что это несправедливо? Что не так с этими людьми?» — написала Дюамель.

Федерация фигурного катания Канады также выразила несогласие с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей турнира. Организация рассмотрит возможные варианты его обжалования.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.