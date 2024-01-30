Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
0:3
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Анна Блинкова
Сегодня
17:30 (Мск)
Юле Нимайер
Линц
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Диана Шнайдер
Завтра
05:30 (Мск)
Паула Бадоса
Хуахин
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
16:28, 30 января 2024Спорт

В Канаде осудили присуждение России бронзы командного турнира Олимпиады-2022

Канадка Дюамель: присуждение России бронзы командного турнира ОИ незаслуженно
Меган Дюамель

Меган Дюамель. Фото: John Sibley / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель осудила присуждение сборной России бронзы командного турнира Игр-2022. Она высказалась о ситуации на странице в соцсети X.

«Они получили бронзу, которую не заслужили, потому что, когда один член команды попадается на допинге, команду дисквалифицируют (во всех других видах спорта). И Россия по-прежнему считает, что это несправедливо? Что не так с этими людьми?» — написала Дюамель.

Материалы по теме:
Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022
Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022
29 января 2024
«Это команда мечты!» Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
«Это команда мечты!»Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
7 февраля 2022

Федерация фигурного катания Канады также выразила несогласие с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей турнира. Организация рассмотрит возможные варианты его обжалования.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      Блогера Миннегалееву из Татарстана объявили в России в розыск

      Российские банки уличили в лукавстве из-за ипотеки

      Российский пенсионер выстрелил в соседа после ссоры из-за неубранного снега

      В Арзамасе зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше